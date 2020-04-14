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На пр. Степана Разина в Тольятти незаконно торговали алкоголем

ТОЛЬЯТТИ. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ходе проверки информации, поступившей к сотрудникам органов внутренних дел установлено, что в магазине, расположенном на пр. Степана Разина в Тольятти, осуществляется незаконная торговля алкогольными напитками, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские задокументировали факт продажи индивидуальным предпринимателем спиртного без соответствующей декларации о соответствии на алкогольную продукцию, а также без товарно-транспортных накладных.

За данное правонарушение в отношении владельца торговой точки составлен административный протокол по ч.2 ст. 14.16 КоАП РФ "Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". За данное нарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа до 300 тыс. руб. с конфискацией алкогольной продукции.

Административные материалы по факту нарушения правил продажи алкогольной продукции направлены суд для рассмотрения по существу. В торговой точке сотрудники полиции изъяли около 200 литров алкогольной продукции на сумму свыше 15 тыс. рублей.

В настоящее время деятельность данного магазина прекращена. В связи с выявленным нарушением в адрес администрации городского округа Тольятти полицейскими направлено информационное письмо для рассмотрения вопроса о расторжении договора аренды.
 

Теги: ГУ МВД торговля алкоголь нарушения административное дело Тольятти
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