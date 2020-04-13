В Тольятти задержали вымогателя, грозившего опубликовать личные фото с украденного телефона

Сотрудники полиции Тольятти задержали местного жителя, подозреваемого в вымогательстве, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Злоумышленник требовал с 27-летнего мужчины 200 тыс. руб., в противном случае грозил опубликовать личные фото с ранее похищенного телефона потерпевшего.

Преступника оперативно задержали, телефон вернули владельцу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ "Вымогательство". Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей.