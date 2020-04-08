Сергей Анташев предлагает жителям Тольятти поделиться компьютерами со школьниками

С 6 апреля после окончания весенних школьных каникул возобновилось дистанционное обучение в общеобразовательных учреждениях региона. Однако, не все дети в Тольятти имеют техническую возможность получать знания удаленно через интернет.

Проблему обсудили на совещании в администрации Тольятти. Как сообщила заместитель главы по социальным вопросам Юлия Баннова, занятия в тольяттинских школах в дистанционном режиме проходят с 17 марта. До перерыва на каникулы учителя ежедневно ходили на работу и общались с учениками посредством IT-технологий из классных кабинетов. С переходом на "удаленку" все педагоги должны давать знания и проверять выполнение заданий, сидя дома с использованием домашних компьютеров, подключенных к интернету.

По словам Банновой, вопрос обеспечения педагогов необходимой техникой и доступом в сеть решается. Представители департамента образования предварительно выяснили у директоров образовательных учреждений, скольким учителям необходимы компьютеры и подключение к интернету. Еще до начала учебной недели 4–5 апреля была организована выдача учителям школьных ноутбуков, а в министерстве образования региона решают вопрос об обеспечении их неограниченным доступом к интернету.

В то же время в городе есть малообеспеченные семьи, у которых нет компьютеров, и, соответственно, возможности дистанционного обучения у детей. Важно отметить, что предоставление компьютеров и интернет-связи для сотрудников школ возможно в рамках трудового законодательства. Однако, выделение средств из бюджета для адресной помощи семьям, не имеющим дома компьютеров, должно быть разрешено соответствующими нормативно-правовыми актами.

Глава Тольятти Сергей Анташев сообщил, что представители городской власти обращались в различные организации и банки с просьбой поделиться компьютерами с учащимися школ. Но пока результата не последовало. "Я думаю, нужно сделать обращение к жителям города о том, чтобы они, если есть возможность, поделились компьютерами для дистанционного обучения школьников. Население должно помочь детям", — заявил градоначальник.

В администрации Тольятти сообщили, что в компьютерах для обучения школьников нуждается более 100 тольяттинских многодетных семей, воспитывающих четверых и более детей.