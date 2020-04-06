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Происшествия

Ночью в Тольятти погиб водитель врезавшегося в столб автомобиля

ТОЛЬЯТТИ. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 6 апреля, в первом часу ночи на лесной дороге между Портпоселком и Автозаводским районом в Тольятти, неподалеку от памятника Татищеву погиб водитель врезавшегося в столб автомобиля. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердил директор МКУ "Центр гражданской защиты г. о. Тольятти" Андрей Дербенев.

По его словам, удар был очень сильным, водитель оказался заблокирован в деформированном кузове и от травм скончался. Спасатели извлекали его из салона при помощи гидроинструмента.
На месте происшествия работали полицейские. Прибывшие врачи "скорой" констатировали смерть водителя.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Теги: Дербенев Андрей ДТП смерть Тольятти
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