Ночью в Тольятти погиб водитель врезавшегося в столб автомобиля

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В понедельник, 6 апреля, в первом часу ночи на лесной дороге между Портпоселком и Автозаводским районом в Тольятти, неподалеку от памятника Татищеву погиб водитель врезавшегося в столб автомобиля. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердил директор МКУ "Центр гражданской защиты г. о. Тольятти" Андрей Дербенев.

По его словам, удар был очень сильным, водитель оказался заблокирован в деформированном кузове и от травм скончался. Спасатели извлекали его из салона при помощи гидроинструмента.

На месте происшествия работали полицейские. Прибывшие врачи "скорой" констатировали смерть водителя. Обстоятельства случившегося устанавливаются.