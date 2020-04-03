Тольяттинский грабитель не отличил бижутерию от драгоценностей

В Тольятти в отношении двух мужчин возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж"). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В ночь с 30 на 31 марта у торгового павильона "Цветы" на пр. Степана Разина неизвестный похитил у женщины кольцо.

Вскоре сотрудники ППС по ориентировке задержали подозреваемого - 35-летнего жителя Жигулевска, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков. Мужчина пытался сдать кольцо в ломбард, но его не приняли, так как украшение оказалось бижутерией.

Позже тольяттинские полицейские задержали еще одного мужчину, подозреваемого в аналогичном преступлении. Во дворе дома на пр. Степана Разина злоумышленник отобрал у женщины золотое кольцо стоимостью 5 тыс. рублей.

Недалеко от места преступления правоохранители нашли шумную компанию, выпивавшую во дворе. Один из дебоширов был похож на разыскиваемого грабителя. 29-летнего мужчину задержали. Он признался в грабеже и рассказал, что кольцо сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на алкоголь, который выпил в соседнем дворе с приятелями.