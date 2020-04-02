Тольяттинец, предложивший взятку полицейскому, стал фигурантом уголовного дела

В Тольятти в отношении 32-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело за попытку подкупить полицейского, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Тольятти было установлено, что в марте текущего года подозреваемый, находясь в автомобиле на парковке одного из торговых центров Автограда, предложил оперуполномоченному ОЭБиПК 200 тыс. руб. за не привлечение к ответственности и прекращение проверок по факту незаконного использования средств индивидуализации товаров в отношении индивидуального предпринимателя. Сотрудник полиции от денег отказался и доложил руководителю о противоправном предложении.

По материалам, собранным сотрудниками ОЭБиПК Управления МВД России по г. Тольятти, СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 и ч.4 ст. 291 УК РФ "Покушения на дачу взятки".

Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового.