В Тольятти мигрант пытался подкупить полицейского

Центральным межрайонным следственным отделом г. Тольятти СУ СК РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ) сотруднику полиции, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 27 ноября 2019 г. обвиняемый попытался передать 12 тыс. руб. полицейскому, желая избежать ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ".

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Комсомольского района города Тольятти Самарской области для рассмотрения по существу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.