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Происшествия

Продавца из Тольятти обвиняют в попытке подкупить полицейского

ТОЛЬЯТТИ. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти завершено расследование уголовного дела продавца магазина, обвиняемой по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ ("Покушение на дачу взятки"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 7 декабря 2019 г. женщина попыталась дать взятку — 15 тыс. ру. сотруднику полиции, чтобы избежать административной ответственности за нарушение правил продажи спиртного.

Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Центрального района для рассмотрения.

Теги: преступление уголовное дело взятка обвинение Тольятти
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