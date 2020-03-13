Продавца из Тольятти обвиняют в попытке подкупить полицейского

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В Тольятти завершено расследование уголовного дела продавца магазина, обвиняемой по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ ("Покушение на дачу взятки"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 7 декабря 2019 г. женщина попыталась дать взятку — 15 тыс. ру. сотруднику полиции, чтобы избежать административной ответственности за нарушение правил продажи спиртного. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Центрального района для рассмотрения.