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Происшествия

В Тольятти задержали парня, прятавшего наркотики в снегу

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти сотрудники полиции задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ходе проведения оперативного мероприятия сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Тольятти на ул. Щорса обратили внимание на молодого человека, который длительное время осматривал занесенные снегом газоны. Заметив приближающихся людей в форме, парень выбросил из кармана куртки сверток и попытался скрыться в ближайших дворах, но был оперативно задержан полицейскими.

В ходе осмотра места происшествия правоохранители в присутствии понятых обнаружили и изъяли с земли сверток, обмотанный изолентой, внутри которого было порошкообразное вещество. По данным Экспертно-криминалистического цента ГУ МВД России по Самарской области, в изъятом свертке находилось наркотическое средство синтетического происхождения, массой около одного грамма.

Во время опроса задержанный сообщил полицейским, что наркотик предназначался для последующих закладок по тайникам в разных точках Тольятти.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ст. 228.1 УК РФ "Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Сотрудники полиции устанавливают канал поставки запрещенного вещества и проверяют подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Теги: ГУ МВД полиция наркотики преступление уголовное дело Тольятти
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