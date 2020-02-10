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Тольяттинский предприниматель пытался подкупить полицейского, возбуждено дело

ТОЛЬЯТТИ. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 39-летнего местного жителя подозревают в попытке дать взятку полицейскому, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранителями установлено, что мужчина предложил сотруднику полиции 20 тыс. руб. за прекращение проверки по факту реализации контрафактных аксессуаров для сотовых телефонов и не изъятие товарно-материальных ценностей.

Оперуполномоченный ОЭБиПК Управления МВД России по г. Тольятти предупредил подозреваемого, что дача взятки сотруднику органов внутренних дел — преступление и преследуется по закону. Полицейский отказался от незаконного вознаграждения и доложил руководителю о противоправном предложении мужчины. Подозреваемый был задержан сотрудниками ОЭБиПК Управления МВД России по г. Тольятти.

По материалам, собранным оперуполномоченными, СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 "Покушение на преступление" и  ч.3  ст. 291 "Дача взятки должностному лицу" УК РФ.

Теги: ГУ МВД полиция взятка коррупция преступление уголовное дело Тольятти
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