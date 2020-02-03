В Тольятти задержали водителя с поддельными документами

Сотрудники дорожно-патрульной службы на КПП "Рубеж" задержали 46-летнего жителя Комсомольского района Тольятти, предоставившего на проверку инспекторам водительское удостоверение с признаками подделки, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители остановили ВАЗ-2112 за нарушение водителем правил дорожного движения. Документ, который мужчина предъявил сотрудникам полиции вызвал у них подозрения и они приняли решение отправить его дознавателю, который, в свою очередь, назначил экспертизу по установлению подлинности. По результатам исследования установлено несоответствие требованиям, предъявляемым к данному виду документов.

В настоящее время Отделом дознания УМВД России по городу Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 327 УК РФ "Подделка удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях их использования или сбыт таких документов". Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.