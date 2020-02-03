16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Новокуйбышевский бизнесмен стал фигурантом новых уголовных дел о растрате субсидий Фонда кино В Тольятти задержали водителя с поддельными документами Восемь пойманных "метлой" налимов обернулись для двух тольяттинцев уголовными делами В Тольятти менеджер офиса похитил у организации 800 тыс. рублей Бывшего главу "Фиа-Банка" обвиняют в мошенничестве на 43 млн рублей

Происшествия

В Тольятти задержали водителя с поддельными документами

ТОЛЬЯТТИ. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники дорожно-патрульной службы на КПП "Рубеж" задержали 46-летнего жителя Комсомольского района Тольятти, предоставившего на проверку инспекторам водительское удостоверение с признаками подделки, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители остановили ВАЗ-2112 за нарушение водителем правил дорожного движения. Документ, который мужчина предъявил сотрудникам полиции вызвал у них подозрения и они приняли решение отправить его дознавателю, который, в свою очередь, назначил экспертизу по установлению подлинности. По результатам исследования установлено несоответствие требованиям, предъявляемым к данному виду документов.

В настоящее время Отделом дознания УМВД России по городу Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 327 УК РФ "Подделка удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях их использования или сбыт таких документов". Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Теги: ГУ МВД полиция поддельные документы преступление уголовное дело Тольятти
Комментировать

Фото на сайте

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1