В Тольятти менеджер офиса похитил у организации 800 тыс. рублей

В Тольятти ранее судимого 20-летнего местного жителя подозревают в присвоении и растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ) денег компании, в которой он работал, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Установлено, что подозреваемый являлся менеджером офиса розничных продаж и обслуживания клиентов в организации, специализирующейся на продаже средств связи. Он являлся материально ответственным лицом и имел доступ к денежным средствам фирмы.

В период с мая по сентябрь прошлого года злоумышленник при проведении инкассации присвоил себе около 800 тыс. руб., принадлежащих предприятию, которые впоследствии потратил на личные нужды. Пропажа денег не осталась незамеченной, представители службы безопасности фирмы обратились за помощью в полицию.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Тольятти задержали подозреваемого и установили обстоятельства хищения. Злоумышленник раскаялся в содеянном и дал признательные показания.

Санкция статьи, инкриминируемой подозреваемому, предусматривает до шести лет лишения свободы.