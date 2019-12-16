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Происшествия

Жительница Ставропольского района прописала в своем доме 15 мигрантов

ТОЛЬЯТТИ. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ОМВД России по Ставропольскому району возбужденно уголовное дело по факту фиктивной регистрации местной жительницей иностранных граждан, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Установлено, что 56-летняя жительница сельского поселения Зеленовка прописала в своем доме 15 иностранцев прибывших в область из ближнего зарубежья. При этом жилплощадь предоставила только двоим из указанных лиц. Пускать в свое жилище остальных она не намеревалась.. Как пояснила сотрудникам правоохранительных органов хозяйка дома, за данную услугу денежное вознаграждение она не брала, но взамен иностранцы оказывали помощь в строительных работах.

Санкция ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации" предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Женщина свою вину полностью признала.

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