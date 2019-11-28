Тольяттинский пенсионер получит компенсацию за обвинения в оставлении места ДТП, которого не было

Тольяттинский пенсионер получит 65 тыс. руб. в счет компенсации за действия сотрудников полиции Ставропольского района, об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказал председатель Самарского регионального отделения Межрегионального общественного движения "Комитет по защите прав автомобилистов" Сергей Слюсарев.

По его словам, 7 сентября 2018 г., один из участников садоводческого товарищества, которое находится вблизи Тольятти, имея неприязненные отношения к председателю товарищества, заявил, что тот сбил его машиной, после чего оставил место ДТП.

Вскоре в СНТ приехали сотрудники ГИБДД по Ставропольскому району. Водитель, который находился на своем дачном участке, заявил, что ни в каком ДТП не участвовал. Повреждений на заявителе не нашли, так же, как и на автомобиле, на котором якобы был совершен наезд.

"Однако данные обстоятельства не помешали сотруднику ГИБДД обвинить водителя в наезде на пешехода и оставлении места ДТП, составив об этом протокол об административном правонарушении, — поясняет Сергей Слюсарев. — После этого, обвиненного в ДТП пенсионера увезли с его дачного участка в отдел полиции по Ставропольскому району, где оперативный дежурный отдела без законного основания принял решение о его административном задержании и помещении его в камеру. Как позднее было установлено, оперативный дежурный даже не указал в протоколе об административном задержании мотивы, по которым он принял решение о задержании, указание которых является обязательным по закону".

Тем не менее, по словам Слюсарева, после незаконного ареста, который длился более 12 часов пенсионер отказался признаваться в совершении ДТП, настаивая, что не совершал его. Но несмотря на это на водителя был составлен материал за оставления места ДТП, участником которого он являлся и направлен в суд.

"Отсутствие доказательств самого факта ДТП, а также показания свидетелей, что никакого ДТП не было и пешеход, который заявил о наезде, находится в неприязненных отношениях с председателем, а также распускал про председателя порочившие его слухи, не помешали мировому судье судебного участка № 157 Ставропольского судебного района Самарской области 9 ноября 2018 г. признать автомобилиста виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на один год", — рассказал Сергей Слюсарев.

Как пояснил Слюсарев, основанием для привлечения тольяттинского автомобилиста мировым судьей к ответственности послужили изложенные в протоколе об административном правонарушении выводы о том, что он, управляя транспортным средством, допустил наезд на пешехода и, в нарушение ПДД РФ, оставил место дорожно-транспортного происшествия, участником которого являлся.

Попытка обжаловать постановление мирового судьи в Ставропольский районный суд Самарской области оказалась безуспешной, судья вышестоящего суда оставила постановление мирового судьи без изменения, а жалобу — без удовлетворения.

После данного решения автомобилист уже не мог управлять автомобилем, так как постановление мирового судьи вступило в законную силу.

Однако, с такими решениями не согласился заместитель председателя Самарского областного суда, который в апреле 2019 г. проверял вступившие в законную силу судебные акты в отношении автомобилиста. Отменяя принятые по делу судебные акты, он указал, что выводы о виновности водителя построены лишь на показаниях пешехода, при этом другие доказательства подтверждают отсутствие самого факта ДТП.

Позже, уже автомобилист подал в суд исковое заявление к Отделу МВД России по Ставропольскому району Самарской области и Министерству внутренних дел РФ о возмещения вреда, причиненного в результате неправомерных действий сотрудников полиции.

5 сентября 2019 г. Центральным районным судом Тольятти исковое заявление было удовлетворено, взыскано с Российской Федерации в лице МВД России за счет средств Казны Российской Федерации 65 тыс. рублей.

"С данным решением уже не согласились представители ОМВД России по Ставропольскому району Самарской области и МВД России, которыми были поданы апелляционные жалобы, — пояснил Сергей Слюсарев. — Рассмотрев в понедельник 25 ноября данные апелляционные жалобы судебная коллегия по гражданским делам Самарского областного суда оставила решение Центрального районного суда Тольятти, которым в пользу автомобилиста было взыскано 65 тыс. руб., без изменения, а апелляционные жалобы ОМВД России по Ставропольскому району Самарской области и МВД России — без удовлетворения".

По словам Сергея Слюсарева, после выплаты компенсации автомобилисту, МВД РФ вправе обратится к сотрудникам полиции ОМВД России по Ставропольскому району Самарской области с регрессным требованием в размере выплаченного возмещения.

"Самарское региональное отделение Межрегионального общественного движения "Комитет по защите прав автомобилистов" обращает внимание участников дорожного движения на то, что в случае отказа в привлечении лица к административной ответственности либо удовлетворения его жалобы на постановление о привлечении к административной ответственности этому лицу причиняется вред, данное лицо может требовать возмещения этого вреда в виде убытков, компенсации морального вреда и иных расходов", — пояснил Сергей Слюсарев.