В Тольятти у нервного пассажира иномарки изъяли гашиш

На контрольно-пропускном пункте "Тольятти" в Комсомольском районе сотрудники Госавтоинспекции изъяли у пассажира автомобиля наркотики, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Днем 24 октября правоохранители остановили за нарушение ПДД автомобиль KIA. В ходе беседы с водителем полицейские заметили, что находившийся в салоне пассажир стал заметно нервничать. Стражи правопорядка приняли решение досмотреть мужчину. В ходе личного досмотра, в присутствии понятых, у него был обнаружен и изъят сверток с веществом растительного происхождения.

Находку направили на экспертизу. По результатам проведенного исследования установлено, что изъятым является наркотическое средство — гашиш массой 2,25 грамма.

Подозреваемый в настоящее время нигде не работает и ранее не судим.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.