Тольяттинец решил выпить с незнакомцем и лишился имущества

В Тольятти сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в совершении грабежа, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

21 октября текущего года около трех часов ночи в дежурную часть позвонил мужчина и заявил, что незнакомец несколько раз ударил его, забрал личные вещи и скрылся во дворах многоквартирных домов, расположенных на ул. 70 лет Октября.

На розыск подозреваемого и похищенного имущества были ориентированы все наружные службы полиции и Росгвардии, а к потерпевшему отправились сотрудники уголовного розыска и следственно-оперативной группы. Прибывшим полицейским мужчина пояснил, что в этот вечер во время распития алкоголя в малознакомой компании произошел конфликт. В ходе возникшей потасовки один из оппонентов ударил его несколько раз, забрал сумку, в которой находились телефон, деньги и личные вещи, и убежал.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж" возбуждено уголовное дело, назначено проведение необходимых криминалистических экспертиз, в органы дознания направлены поручения о производстве оперативно-разыскных мероприятий.

Сотрудниками полиции установлены и опрошены очевидцы происшествия, отработаны на причастность лица, ранее привлекавшиеся к ответственности за аналогичные преступления, проверены места вероятного сбыта похищенного.

Проанализировав собранные материалы, сотрудники полиции предположили, что к происшествию может быть причастен местный житель, ранее судимый за совершение имущественных преступлений. При проверке оперативная информация подтвердилась: задержанный по месту проживания мужчина признал вину в содеянном и выразил готовность сотрудничать с дознанием. Стражами порядка приняты меры по возвращению имущества законному владельцу. В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.