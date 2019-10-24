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Происшествия

Тольяттинский восьмиклассник под угрозой насилия отобрал у сверстника телефон

ТОЛЬЯТТИ. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж" в отношении местного школьника 2004 года рождения, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В дежурную часть обратилась за помощью женщина, по словам которой, днем в одном из школьных дворов города у её несовершеннолетнего сына произошел конфликт с одноклассником, в ходе которого последний забрал телефон ее ребенка и скрылся.

Как пояснил сам потерпевший, выходя из школы, подозреваемый начал ему угрожать, требуя телефон. Опасаясь за свое здоровье, сын потерпевшей отдал телефон обидчику, после чего, придя домой, сразу же рассказал родителям о случившимся.

В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские установили места вероятного нахождения подозреваемого, в результате чего подросток был задержан на ул. Гидротехнической и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В присутствии понятых и законного представителя у подозреваемого изъят похищенный сотовый телефон. Подросток признал вину в содеянном, раскаялся и выразил готовность сотрудничать с правоохранителями. Пока идет расследование он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Теги: ГУ МВД преступление ограбление подростки уголовное дело Тольятти
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