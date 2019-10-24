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Происшествия

Директор тольяттинской фирмы получил судимость за торговлю несуществующими станками

ТОЛЬЯТТИ. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти вынесен приговор 34-летнему директору одной из местных организаций, которого обвиняли в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности с причинением значительного ущерба (ч. 5 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В судебном заседании установлено, что директор фирмы по торговле металлообрабатывающим оборудованием заключал контракты на поставку станков, заведомо зная, что не имеет реальной возможности исполнить условия договоров в связи с отсутствием у него этого оборудования.

От действий предпринимателя пострадали две юридических фирмы, расположенных на территории других регионов РФ. Общая сумма причиненного ущерба составила более 1,5 млн рублей.

Приговором суда с учетом мнения государственного обвинителя и тяжести совершенных преступлений подсудимый признан виновным в совершении указанных преступлений и ему назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года шесть месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

Теги: прокуратура суд преступление мошенничество приговор Тольятти
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