Перед судом предстанут двое жителей Ярославля, сбывавших наркотики в Тольятти

Прокуратурой Тольятти утверждено обвинительное заключение в отношении двух 28-летних безработных жителей Ярославля, которые осуществляли распространение наркотических средств на территории Автограда, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Следствием установлено, что в конце июня 2019 г. молодые люди вступили в предварительный сговор с целью торговли наркотиками. Они установили на сотовом телефоне мессенджер, посредством которого поддерживали связь с лицом под вымышленным именем. Обвиняемые должны были забирать в указанном месте крупные партии наркотиков и распределять их на разовые дозы, а затем прятать в тайниках — "закладках" за денежное вознаграждение в сумме 100 тыс. руб. в неделю.

9 августа 2019 г. они получили сообщение о необходимости забрать крупную партию наркотиков на территории Тольятти. Часть из этой партии они должны были перепрятать, а часть разложить на разовые дозы и спрятать их в тайниках, координаты которых передать организатору. Однако завершить свою работу злоумышленники не смогли, так как были задержаны на КПП "Рубеж" сотрудниками полиции.

В ходе проведенных процессуальных мероприятий из незаконного оборота изъято более 1 кг наркотических средств.

Действия обвиняемых квалифицированы по п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, то есть сбыт наркотических средств в крупном размере и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, то есть покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Санкция данных статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.