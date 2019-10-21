В Тольятти отменен незаконный отказ в возбуждении дела по факту квартирного мошенничества

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Прокуратура Центрального района Тольятти отменила решение органов дознания об отказе в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, в результате которого местный житель лишился квартиры, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства. Размер ущерба для потерпевшего оценен в 1,2 млн рублей.

По результатам дополнительной проверки отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района, СУ У МВД России по г. Тольятти 12 октября возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой района на контроль.