Выполнять благоустройство вовремя в Тольятти помешала "нечистая сила"

В администрации Тольятти обсудили ход работ по благоустройству городских территорий. Согласно информации, представленной главе города Сергею Анташеву его подчиненными, только в Центральном районе процесс ближе всего к завершению.

Например, аукцион по обустройству спортплощадки в микрорайоне Федоровка еще не состоялся и назначен на 17 октября. По программе "Содействие" шесть объектов выполнено, седьмой - дома №№ 26, 28,30 на ул. Полякова - в работе и должен быть доделан до 30 октября. До сих пор не высажены кустарники в обустраиваемой буферной зоне. В Автозаводском районе по проекту "Наш микрорайон" на одном из объектов не установили МАФы, но чиновники заверяли главу города, что это не проблема и ничто не помешает сделать это оперативно.

"Руководители департаментов постоянно обещают выполнять работу в срок и никогда почему-то этого не делают, - возмущался Сергей Анташев. - Быстро сделать вам уже помешали какие-то "темные силы", и главе департамента горхозяйства Вадиму Ерину известно, что за "нечистая сила" не позволяет вовремя реализовывать работу по благоустройству".

Он отметил, что проект "Наш микрорайон" стартовал давно и его объекты должен были быть уже выполнены. Теперь же, по мнению градоначальника, настало уже неподходящее время года, чтобы сделать быстро и качественно, и придется применять сверхусилия.

При обсуждении темы благоустройства главу города интересовало и то, как ведется работа на набережной Комсомольского района по восстановлению лестницы, которая разрушилась во время сильного ливня нынешним летом. Вадим Ерин рассказал, что сваи забиты, площадки залиты, опалубка полностью сделана и осталось выполнить только заливку ступеней на лестничном марше. По его словам, подрядчики обещают закончить это дело на текущей неделе.

"Мы уже два месяца слышим фразу о том, что осталось сделать лишь заливку лестничного марша и что исполнители это сделают на очередной текущей неделе. Ваши доклады звучат как материалы съездов КПСС - дескать, углубляем, усиляем, обещаем, клянемся... и ничего не выполняем. Сроки, которые были обещаны, - они все сорваны. Работайте с подрядчиком и заканчивайте работы, которые обещаны, в том числе и по другим объектам" - потребовал Сергей Анташев.

Ерин, говоря о восстановлении лестницы, пояснил, что подрядчик действительно не успевает сделать работу раньше, хотя и обещал это на словах. Однако условия договора он соблюдает, поскольку в его сроки укладывается.