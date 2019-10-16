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Происшествия

В Тольятти водитель Lexus не пропустила "шестерку", пострадал один человек

ТОЛЬЯТТИ. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 15 октября, в Тольятти на Южном шоссе столкнулись автомобили Lexus RX 300 и ВАЗ-2106, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в 19:50 35-летняя женщина, управлявшая иномаркой, ехала со стороны Обводного шоссе, в направлении ул. Ботаническая. В пути, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог в районе дома №12 "А" по Южному шоссе, двигаясь по второстепенной дороге, она не пропустила ехавшую по главной "шестерку", под управлением 22-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал 21-летний пассажир ВАЗа. Ему назначено амбулаторное лечение.

По факту происшедшего проводится проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП и призывают водителей соблюдать правила проезда перекрестков.

Теги: ГУ МВД ДТП пострадавшие Тольятти
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