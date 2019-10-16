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Происшествия

В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали предполагаемых воров автомобильных колес

ТОЛЬЯТТИ. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали трех местных жителей, подозреваемых в краже колес с автомобиля, сообщает пресс-служба ведомства.

На ул. Спортивной находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны заметил молодых людей, внешность которых совпадала с полученной ранее ориентировкой о краже на пр. Степана Разина четырех автомобильных колес с припаркованного Lada Vesta Cross.

Сотрудники Росгвардии задержали жителей Тольятти 1995, 1997 и 2000 годов рождения и передали для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража".

Теги: Росгвардия полиция кража преступление уголовное дело Тольятти
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