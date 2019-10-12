В Тольятти задержали двух автомобилистов с поддельными правами

В Тольятти инспекторы ГИБДД за день задержали двух водителей с поддельными правами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

На КПП "Рубеж" на ул. Магистральной сотрудники ДПС остановили Ваз-2101 за нарушение ПДД. 31-летний водитель предъявил документы, но они вызвали подозрения у правоохранителей. Экспертиза подтвердила, что водительское удостоверение поддельное.

На том же участке дороги сотрудники ГИБДД остановили Volvo Fh12 за превышение скорости. 23-летний водитель грузовика тоже предъявил сомнительный документ. Его водительские права также признали поддельными. Оказалось, что автомобилист — житель ближнего зарубежья, официально не работает.

В отношении обоих мужчин возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 327 УК РФ.