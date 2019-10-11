Сотрудника Самарского ветобъединения будут судить за систематические взятки

В Тольятти завершено расследование уголовного дела главного специалиста тольяттинской станции по борьбе с болезнями животных ГБУ Самарской области "Самарское ветеринарное объединение". Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Его обвиняют в четырех эпизодах получения взятки и двух преступлениях по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

По версии следствия, с 2016 г. по 2018 г. обвиняемый получал взятки на общую сумму более 722 тыс. руб. за оформление и выдачу ветеринарно-сопроводительных документов на продукцию, которую фактически не осматривали.

Кроме того, из-за махинаций ветеринара 988 кг говядины попали в воинскую часть. А позже выяснилось, что в мясе были бактерии Listeria monocytogenes, что угрожало здоровью и жизни потребителей.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.