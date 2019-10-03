Тольяттинец, решивший стать "закладчиком", попал под суд

Центральный райсуд Тольятти рассматривает уголовное дело 19-летнего местного жителя, обвиняемого в семи эпизодах сбыта наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Центрального района.

По версии правоохранителей, в конце феврале 2019 г. обвиняемый в мессенджере Телеграмм договорился с кем-то сбывать наркотики. Он получил информацию о месте тайника, забрал из него не менее 20 свертков с запрещенным веществом и ночью сделал "закладки" на территории Центрального района. Координаты новых тайников он записывал в телефон, чтобы позже передать сообщнику.

Подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии.

Обвиняемый полностью признал вину, в том числе рассказал полицейским о местах "закладок".