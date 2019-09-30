В Тольятти выясняли причины отсутствия тепла в 158 домах

В Тольятти не везде пуск тепла ведется по графику. Автозаводский район существенно отстал от Центрального и Комсомольского районов в реализации этой задачи.

По словам главы Комсомольского района Артема Анисимова, обеспеченность теплом здесь составляет 99%. Все объекты соцкультбыта уже подключены, а из 597 МКД лишь семь пока еще остаются с холодными батареями. По информации Анисимова, до конца дня в квартирах оставшихся домов тоже потеплеет.

В Центральном районе дать тепло тоже планировали за пять дней. На утро понедельника 87,5% многоквартирных домов было уже подключено. Глава района Артем Гончаров заверил, что до конца дня дадут тепло в отавшиеся дома, согласно графику. Произошедший порыв в санатории "Лесное" исправят в ближайшее время.

Глава города Сергей Анташев отметил, что программа пуска тепла в Автозаводском районе была рассчитана на три дня и должна была закончиться еще 28 сентября. Но утром 30 сентября 70 домов по-прежнему оставались без тепла. Глава района Юрий Хвостов отчитался, что из 946 домов "нового города" тепло дали только в 876. Что касается социальных объектов, подключено 92,6% из них.

"Я прошу срочно организовать совещание с ресурсоснабжающими организациями, а также с управляющими компаниями и ТСЖ, чтобы разобраться в причинах отсутствия тепла в жилых домах. — потребовал Сергей Анташев. — Я понимаю, что есть 34 ТСЖ, которые сами принимают решение и командуют в своих домах. Несмотря на это программа пуска тепла на сегодня должна быть завершена. Поэтому следует активизироваться и провести беседы с председателями ТСЖ и руководителями УК, а также выяснить, есть ли вина ресурсников". Сергей Анташев отметил, что по его информации, серьезных порывов труб, которые могли бы послужить поводом для сдвига сроков, в городе нет, а те, что были, устранены еще в субботу.

Глава департамента городского хозяйства Вадим Ерин напомнил, что пуск тепла в городе стартовал согласно постановлению и есть план-график, которого должны придерживаться ответственные компании. Всего по городу, как сообщил Вадим Ерин, подключено 93% многоквартирных домов, то есть 158 домов пока без отопления.

"Сегодня по графику должны быть запущены все дома, если какие-то ТСЖ, ЖСК и ТСН и т. п. не примут противоположное решение касательно своих объектов. Все дни мы шли с опережением этого графика, кроме вчерашнего", — сказал чиновник.

Он сообщил, что основной причиной отсутствия тепла является решение товариществ, либо проведение работ Фондом капремонта. В целом по городу в детсады и школы где начали давать тепло еще с прошлого понедельника, подключены 100%. А из восьми специализированных образовательных учреждений обеспечены теплом шесть. По лечебным учреждениям пуск осуществлен в 64% (в 14 из 22) и по учреждениям культуры из 23 запущено 19. По словам Ерина, причиной отсутствия тепла в ряде организаций является решение руководителей. Сергей Анташев поручил выяснить подробности, чтобы убедиться, что эта экономия не приводит к дискомфорту обитателей неотапливаемых зданий.