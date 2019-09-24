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Происшествия

При тушении пожара в Тольятти обнаружили тело мужчины

ТОЛЬЯТТИ. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 23 сентября, около 16:26, загорелись вещи в квартире на ул. Ленина в Центральном районе Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару, площадь которого ставила 4 кв. м., присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". В борьбе с огнем участвовали 18 человек. Пожар удалось ликвидировать в 16:41.

При тушении возгорания было обнаружено тело 65-летнего мужчины.

Обстоятельства гибели человека устанавливают. Также выясняются обстоятельства возгорания и причиненный пожаром ущерб.

Теги: пожары смерть Тольятти
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