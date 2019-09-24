В Тольятти задержали мужчину, угрожавшего убийством несовершеннолетней

В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого у грозах убийством несовершеннолетней девушке, сообщает пресс-служба ведомства.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны получил информацию о срабатывании "тревожной кнопки" на охраняемом объекте. Нажавший ее охранник сообщил прибывшим патрульным, что к нему за помощью обратилась молодая девушка. Как выяснили правоохранители, 17-летняя тольяттинка находилась около одного из жилых домов, когда к ней подошел неизвестный. Мужчина начал приставать к девушке, хватать за верхнюю одежду, а потом и вовсе стал угрожать расправой. Испугавшись, девушка забежала в расположенное поблизости административное здание и обратилась к охраннику за помощью.

Установив, как выглядел злоумышленник, сотрудники Росгвардии начали его поиски. Отрабатывая территорию, прилегающую к месту происшествия, они увидели мужчину, внешность которого совпадала с приметами разыскиваемого — местный житель пытался перелезть через забор и скрыться.

Патрульные задержали мужчину и передали коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.