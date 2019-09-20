В Тольятти мама с ребенком попали под колеса иномарки

В четверг, 19 сентября, на ул. 40 лет Победы в Тольятти автомобиль Nissan Juke сбил молодую женщину с ребенком на руках, сообщает progorodsamara.ru.

По информации правоохранителей, ДТп произошло около 19:30. Иномаркой управляла 30-летняя женщина, ехавшая со стороны ул. 70 лет Октября в направлении Южного шоссе.

"В пути следования, в районе дома № 3 по ул. 40 лет Победы, допустила наезд на 25-летнюю женщину с ребенком на руках, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", — пояснил изданию начальник ОИОС ГУ МВД России по Самарской области полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн.

Женщина-пешеход и ее девятимесячный сын в результате сильного удара получили травмы и были госпитализированы. как рассказали порталу медики, девятимесячному пострадавшему диагностировали ушиб головы, его маме — множественные травмы тела.

В правоохранительных органах отмечают, что ребенок был одет в синий комбинезон, без световозвращающих элементов. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.