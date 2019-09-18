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Происшествия

Тольяттинскую комиссионку могут наказать за незаконные займы

ТОЛЬЯТТИ. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Центрального района Тольятти при проверке обнаружила, что комиссионный магазин "Добрый Л" на ул. Мира, 90/ул. Победы, 78 нарушал законодательство о потребительском кредите. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По данным надзорного ведомства, комиссионный магазин завуалировано предоставлял населению краткосрочные займы. При этом комиссионка и не имела статуса ломбарда.

Прокуратура района возбудила административное дело в отношении индивидуального предпринимателя.

Теги: прокуратура нарушения Тольятти
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