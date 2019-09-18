16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти будут судить похитивших человека для попрошайничества Тольяттинец получил три года колонии за сопротивление при задержании Обвинение просит для тольяттинского "маньяка с ножом" 13 лет Ночью у жилого дома в Тольятти загорелся автомобиль Тольяттинского предпринимателя заподозрили в махинациях на 13 млн при банкротстве

Происшествия

Двух тольяттинцев осудили за наркотики и взятку

ТОЛЬЯТТИ. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Комсомольский райсуд Тольятти вынес приговор двум местным жителям (мужчине и женщине) 26 и 27 лет. Их обвиняли в покушении на сбыт наркотиков и приготовлении к даче взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В ноябре–декабре 2018 г. тольяттинцы решили распространять наркотики. Они приобрели вещество через тайник и отправились делать "закладки" с более мелкими партиями в Комсомольском районе. Но были задержаны.

После задержания мужчина и женщина предложили полицейскому 250 тыс. руб. через посредника. Однако посредник отказался передавать взятку.

Суд назначил мужчине восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима, а женщине — семь лет колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Теги: суд приговор наркотики взятка Тольятти
Комментировать

Фото на сайте

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6