Двух тольяттинцев осудили за наркотики и взятку

Комсомольский райсуд Тольятти вынес приговор двум местным жителям (мужчине и женщине) 26 и 27 лет. Их обвиняли в покушении на сбыт наркотиков и приготовлении к даче взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В ноябре–декабре 2018 г. тольяттинцы решили распространять наркотики. Они приобрели вещество через тайник и отправились делать "закладки" с более мелкими партиями в Комсомольском районе. Но были задержаны.

После задержания мужчина и женщина предложили полицейскому 250 тыс. руб. через посредника. Однако посредник отказался передавать взятку.

Суд назначил мужчине восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима, а женщине — семь лет колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.