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Происшествия

Тольяттинец получил три года колонии за сопротивление при задержании

ТОЛЬЯТТИ. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти суд вынес приговор 26-летнему местному жителю. Его обвиняли по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В 2018 г. находившийся в федеральном розыске мужчина во время задержания напал на полицейских и скрылся. Позже его все же нашли и задержали в Комсомольском районе. При задержании правонарушитель он опять оказал сопротивление.

В суде обвиняемый не признал вину.

В итоге ему назначили три года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Теги: суд приговор нападение полиция Тольятти
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