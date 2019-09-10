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Происшествия

Тольяттинского предпринимателя заподозрили в махинациях на 13 млн при банкротстве

ТОЛЬЯТТИ. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 50-летнего бизнесмена заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, директор компании во время конкурсной процедуры банкротства изготовил фиктивное письмо о согласии залогового кредитора — банка на сдачу в аренду транспорта, находившегося в залоге. Имущество, переданное по фиктивному договору, оценено в более чем 13 млн рублей

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Теги: преступление уголовное дело мошенничество банкротство Тольятти
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