Тольяттинского предпринимателя заподозрили в махинациях на 13 млн при банкротстве

В Тольятти 50-летнего бизнесмена заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, директор компании во время конкурсной процедуры банкротства изготовил фиктивное письмо о согласии залогового кредитора — банка на сдачу в аренду транспорта, находившегося в залоге. Имущество, переданное по фиктивному договору, оценено в более чем 13 млн рублей

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").