Преподавательницу тольяттинского колледжа осудили за получение денег от студента

В Тольятти суд рассмотрел уголовное дело преподавателя Тольяттинского политехнического колледжа Елены Светличной. Ее обвиняли в покушении на мошенничество. Об этом сообщает прокуратура Центрального района.

По версии следствия, женщина требовала у студента 12 тыс. руб. за "помощь" с оценками и зачетами. Во время следствия, преподаватель не признавала вину. На суде она заявила, что передача денег была провокацией со стороны студента, который оговорил ее, и правоохранителей. При этом мотив оговора она не смогла назвать.

Кроме того, по версии правоохранителей, чтобы избежать наказания, Светличная просила других студентов дать ложные показания.

В итоге суд признал женщину виновной и назначил штраф 190 тыс. руб., а также на два года лишил ее права заниматься преподавательской деятельностью.

Приговор еще не вступил в законную силу, сторона защиты подала апелляционную жалобу.