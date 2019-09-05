Тольяттинского предпринимателя обвиняют в даче взятки приставу

Прокуратура Комсомольского района Тольятти утвердила обвинительное заключение местному жителю, которого подозревали в даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, судебный пристав ОСП Комсомольского района должен был взыскать со счетов организации задолженность по коммунальным услугам. Руководитель организации хотел защитить счета от списания долгов и попросил помочь знакомую. Ей он перечислил 25 тыс. руб., чтобы она передала эти деньги приставу.

Уголовное дело направили для рассмотрения в Комсомольский районный суд Тольятти.