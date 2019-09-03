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Происшествия

Тольяттинские полицейские гонялись за мотоциклистом-нарушителем

ТОЛЬЯТТИ. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 31 августа сотрудникам ДПС пришлось устраивать погоню за мотоциклистом-нарушителем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

На ул. Спортивной инспекторы заметили мотоцикл Honda без госномеров. Управлявший им мужчина не остановился по требованию полицейских и попытался скрыться.

Экипажу ДПС пришлось преследовать мотоциклиста. Погоня закончилась, когда он свернул на грунтовку, ведущую в сторону Автозаводского района. Там он не справился с управлением и опрокинул мотоцикл. После этого беглеца задержали.

В отношении 39-летнего водителя составили пять административных материалов за нарушения. Теперь ему грозит до полугода лишения водительских прав.

Теги: мотоцикл нарушения погоня полиция Тольятти
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