Тольяттинские полицейские гонялись за мотоциклистом-нарушителем

В Тольятти 31 августа сотрудникам ДПС пришлось устраивать погоню за мотоциклистом-нарушителем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

На ул. Спортивной инспекторы заметили мотоцикл Honda без госномеров. Управлявший им мужчина не остановился по требованию полицейских и попытался скрыться.

Экипажу ДПС пришлось преследовать мотоциклиста. Погоня закончилась, когда он свернул на грунтовку, ведущую в сторону Автозаводского района. Там он не справился с управлением и опрокинул мотоцикл. После этого беглеца задержали.

В отношении 39-летнего водителя составили пять административных материалов за нарушения. Теперь ему грозит до полугода лишения водительских прав.