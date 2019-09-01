В Тольятти в ДТП с легковушкой пострадали байкер и его пассажир

В субботу, 31 августа в Автозаводском районе Тольятти два человека пострадали в результате столкновения автомобиля Lada и мотоцикла Yamaha, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России По Самарской области.

По предварительным данным полицейских, при перестроении напротив дома № 40 по ул. Юбилейная водитель легковушки не уступил дорогу ехавшему попутно байку и столкнулся с ним.

В результате ДТП пилот мотоцикла и его 36-летний пассажир были госпитализированы.

Прибывшие сотрудники ГИБДД организовали движение транспорта в районе места столкновения и собрали материал по факту случившегося. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.