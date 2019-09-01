16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти в ДТП с легковушкой пострадали байкер и его пассажир В Ставропольском районе задержали водителя с поддельными правами В Ставропольском районе водитель сбил косулю и скрылся В Тольятти задержали молодого жителя Жигулевска, перевозившего гашиш С ж/д станции в Тольятти украли 250 кг металлолома

Происшествия

В Тольятти в ДТП с легковушкой пострадали байкер и его пассажир

ТОЛЬЯТТИ. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 22
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 31 августа в Автозаводском районе Тольятти два человека пострадали в результате столкновения автомобиля Lada и мотоцикла Yamaha, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России По Самарской области.

По предварительным данным полицейских, при перестроении напротив дома № 40 по ул. Юбилейная водитель легковушки не уступил дорогу ехавшему попутно байку и столкнулся с ним.

В результате ДТП пилот мотоцикла и его 36-летний пассажир были госпитализированы.

Прибывшие сотрудники ГИБДД организовали движение транспорта в районе места столкновения и собрали материал по факту случившегося. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

Теги: ГУ МВД ДТП пострадавшие Тольятти
Комментировать

Фото на сайте

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6