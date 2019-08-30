В Тольятти сильно пострадал облитый горючим парень

В ночь с 29 на 30 августа, по предварительным данным, из подъезда дома по ул. Баныкина в Центральном районе в больницу с ожогами 70% тела поступил 18-летний парень. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.



По предварительным данным парень был облит чем-то горючим и загорелся. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.