16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
С ж/д станции в Тольятти украли 250 кг металлолома Тольяттинца подозревают в нападении на пристава В Тольятти промышленный альпинист погиб, сорвавшись с 12 этажа Бухгалтера одной из тольяттинских фирм подозревают в мошенничестве на 1,1 млн рублей В Тольятти нелегал вымогал с пенсионера деньги

Происшествия

В Тольятти сильно пострадал облитый горючим парень

ТОЛЬЯТТИ. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ночь с 29 на 30 августа, по предварительным данным, из подъезда дома по ул. Баныкина в Центральном районе в больницу с ожогами 70% тела поступил 18-летний парень. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

По предварительным данным парень был облит чем-то горючим и загорелся. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.

Теги: ЧП пострадавшие Тольятти
Комментировать

Фото на сайте

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1