В ночь с 29 на 30 августа, по предварительным данным, из подъезда дома по ул. Баныкина в Центральном районе в больницу с ожогами 70% тела поступил 18-летний парень. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.
По предварительным данным парень был облит чем-то горючим и загорелся. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.
В Тольятти сильно пострадал облитый горючим парень
ТОЛЬЯТТИ. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы: Олег Новиков
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В ночь с 29 на 30 августа, по предварительным данным, из подъезда дома по ул. Баныкина в Центральном районе в больницу с ожогами 70% тела поступил 18-летний парень. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.