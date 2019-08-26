16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти нелегал вымогал с пенсионера деньги На Волге спасены пятеро мужчин с перевернувшейся парусной лодки В Тольятти "по горячим следам" задержали похитителя клатча Из тольяттинского дворца спорта "Волгарь" эвакуировали 150 человек Спасатели снимали с крыши высотки нетрезвых девочек-подростков

Происшествия

В Тольятти нелегал вымогал с пенсионера деньги

ТОЛЬЯТТИ. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В отдел полиции № 24 Управления МВД России по городу Тольятти обратился 59-летний местный житель, заявивший, что у него вымогают деньги, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ходе опроса потерпевшего установлено, что пенсионер проживает в общежитии на ул. Ленина. По предварительным данным, у него во время совместного распития спиртного, на почве личных неприязненных отношений, возник конфликт с соседом. Мужчины для выяснения отношений направились на лестничную площадку, где оппонент ударил потерпевшего по лицу и стал требовать с него 10 тыс. руб. для решения конфликтной ситуации.

Впоследствии, пострадавший почувствовал себя плохо и обратился в медицинское учреждение. Также мужчина написал заявление в полицию.

Правоохранители установили очевидцев конфликта, опросили их, собрали необходимые улики. Установив личность и местонахождение подозреваемого, полицейские вскоре задержали его. Задержанный в ходе опроса сознался в содеянном. Установлено, что ранее он судим за разбой, является уроженцем одной из соседних республик ближнего зарубежья и проживает на территории России незаконно.

По признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.163 УК РФ "Вымогательство", возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Кроме того, в отношении подозреваемого составлен административный протокол по ст.18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации".

В настоящее время подозреваемый направлен в Центр временного содержания иностранных граждан. Следствие продолжается.

Теги: ГУ МВД полиция вымогательство преступление мигранты уголовное дело Тольятти
Комментировать

Фото на сайте

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1