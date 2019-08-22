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Происшествия

В Тольятти задержали подозреваемую в организации финансовой пирамиды

ТОЛЬЯТТИ. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти сотрудники отдела ЭБ и ПК городского УМВД задержали 39-летнюю местную жительницу, подозреваемую в организации финансовой пирамиды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, с сентября 2015 г. по август 2019 г. председатель правления одной из кредитных организаций города обманом получила от граждан более 1 млн рублей. Она обещала жертвам завышенную плату за использование их денег.

Сейчас в отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Полицейские устанавливают количество пострадавших. Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Теги: преступление уголовное дело мошенничество финансовые пирамиды Тольятти
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