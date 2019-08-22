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Происшествия

При столкновении двух легковушек в Тольятти пострадал ребенок

ТОЛЬЯТТИ. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 21 августа в ДТП пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 17:20 36-летняя женщина на Chevrolet ехала со стороны ул. Фрунзе в направлении Приморского бульвара. По версии полиции, поворачивая налево вне перекрестка, автомобилистка не уступила дорогу и столкнулась со встречной Lada под управлением 50-летнего водителя.

В аварии пострадали два пассажира вазовской легковушки: 46-летняя женщина и семилетний мальчик. Госпитализация им не потребовалась.

По факту случившегося ведется проверка.

Теги: ДТП пострадавшие дети Тольятти
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