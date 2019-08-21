Тольяттинские спасатели спустили с крыши сломавшего ногу подростка

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Во вторник, 20 августа, около 21:00, в Центр гражданской защиты Тольятти сообщили, что на крыше недостроенного здания на ул. Баныкина высотой около четырех этажей находится 17-летний подросток, который сломал ногу и не может спуститься. Об этом сообщил директор центра Андрей Дербенев.

Спасатели осмотрели парня. У него был открытый перелом голени. И после того как поднявшиеся медики "скорой" ввели пострадавшему обезболивающее и наложили три шины, подростка спустили с крыши при помощи косынки и альпинистского снаряжения. На земле пострадавшего передали врачам службы "03".