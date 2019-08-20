Директора тольяттинской школы заподозрили в полумиллионной растрате

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В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении 56-летней директора школа № 85 по ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата вверенного имущества"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с 2018 по 2019 г. директор начислила стимулирующие выплаты — более 555 тыс. руб. нескольким сотрудникам, которые не соответствовали квалификационным требованиям к своим должностям. По данным ГУ МВД России по Самарской области, получившие материальную помощь работники являются близкими родственниками подозреваемой. Расследование уголовного дела продолжается.