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Происшествия

Тольяттинец отдал незнакомцам свой паспорт для регистрации юрлица

ТОЛЬЯТТИ. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти местного жителя будут судить за создание фиктивного юрлица. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, 30-летний мужчина с августа по сентябрь 2018 г. за 10 тыс. руб. передал свой паспорт незнакомым людям для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, а также подписал документы для создания ООО "САНТЕЛ". При этом мужчина знал, что не будет иметь никакого отношения к деятельности организации.

Уголовное дело направлено в Комсомольский районный суд Тольятти для рассмотрения.

Теги: преступление уголовное дело обвинение Тольятти
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