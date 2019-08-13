Тольяттинец отдал незнакомцам свой паспорт для регистрации юрлица

В Тольятти местного жителя будут судить за создание фиктивного юрлица. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, 30-летний мужчина с августа по сентябрь 2018 г. за 10 тыс. руб. передал свой паспорт незнакомым людям для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, а также подписал документы для создания ООО "САНТЕЛ". При этом мужчина знал, что не будет иметь никакого отношения к деятельности организации.

Уголовное дело направлено в Комсомольский районный суд Тольятти для рассмотрения.