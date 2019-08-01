В Тольятти муниципальный контракт обернулся хищением бюджетных денег

В Тольятти после прокурорской проверки возбудили уголовное дело из-за хищения бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В 2017 г. администрация города заключила с ООО "СТРОЙИНВЕСТ" муниципальный контракт на ремонт дворовых проездов и тротуаров в Комсомольском районе. Оказалось, что ряд работ, указанных в акте приемки, не выполнили, хотя подрядчик получил за них деньги.

Сейчас в связи с этим возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения").