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Происшествия

В Тольятти на площади Свободы загорелся и взорвался BMW

ТОЛЬЯТТИ. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В среду, 31 июля, на площади Свободы в Тольятти загорелся автомобильный BMW, сообщает tltgorod.ru.

Как рассказали изданию очевидцы, все произошло очень быстро — машину мгновенно объяло пламенем, а потом последовал мощный взрыв.

Также пострадали припаркованные рядом Lada Kalina и Skoda. Сотрудники ставропольской и городской администраций, обычно составляющие свои авто на парковке площади, поспешили убрать "железных коней" подальше от пожара.

Хозяин BMW пока не объявился. Не исключается, что был совершен поджог. В обстоятельствах случившегося разбираются дознаватели.

Теги: пожары автомобили Тольятти обзор СМИ
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