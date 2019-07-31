В Тольятти на площади Свободы загорелся и взорвался BMW

В среду, 31 июля, на площади Свободы в Тольятти загорелся автомобильный BMW, сообщает tltgorod.ru.

Как рассказали изданию очевидцы, все произошло очень быстро — машину мгновенно объяло пламенем, а потом последовал мощный взрыв.

Также пострадали припаркованные рядом Lada Kalina и Skoda. Сотрудники ставропольской и городской администраций, обычно составляющие свои авто на парковке площади, поспешили убрать "железных коней" подальше от пожара.

Хозяин BMW пока не объявился. Не исключается, что был совершен поджог. В обстоятельствах случившегося разбираются дознаватели.