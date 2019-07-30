Тольяттинца задержали с крупной партией гашиша

В Автозаводском районе Тольятти сотрудники ДПС задержали мужчину с крупной партией гашиша. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Инспекторы остановили иномарку за нарушение ПДД. Полицейские заметили, что водитель сильно нервничает и решили досмотреть автомобиль. В это время мужчина попытался убежать, но его задержали. В итоге правоохранители изъяли три брикета с примерно 300 г гашиша.

В отношении 29-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконное хранение наркотиков в крупном размере").