Тольяттинец получил год колонии за твит о взрыве в здании УФСБ в Архангельске

Приволжский окружной военный суд признал жителя Тольятти Александра Довыденкова виновным в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и приговорил к году колонии общего режима за комментарий в сети Twitter. Об этом Волга Ньюс рассказал его адвокат Владимир Красиков.

По словам Владимира Красикова, уголовное дело в отношении его подзащитного возбудили из-за публикации комментария относительно взрывов в здании УФСБ в Архангельске в Twitter. По версии следствия, комментарий оправдывал терроризм, рассказал адвокат.

Также Владимир Красиков сообщил, что его подзащитный признал вину и дело рассмотрели в особом порядке.

Напомним, взрыв в здании управления ФСБ в Архангельске произошел 31 октября 2018 года. Сообщалось, что взрывное устройство в здание ведомства принес подросток, который в результате взрыва погиб. Также пострадали три сотрудника ФСБ. СК РФ квалифицировал взрыв как теракт.