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Происшествия

Тольяттинское кафе сгорело из-за поджога

ТОЛЬЯТТИ. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ночной пожар в кафе на Комсомольском шоссе в Тольятти произошел из-за поджога. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, возгорание на первом этаже в кафе на Комсомольском шоссе, 39а в Тольятти началось около 0:38.

Пламя охватило площадь в 1,6 тыс. кв. м. В борьбе с огнем участвовали 80 человек. Очаг возгорания локализовали в 2:04. В 3:02 было локализовано открытое горение, а в 3:46 пожар полностью ликвидировали.

Во время пожара пострадал 59-летний мужчина. Его доставили в ожоговое отделение.

Теги: пожары кафе Тольятти
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